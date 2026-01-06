 Ильхам Алиев: Каждый раз, когда наш флаг водружался в каком-либо селе, городе, для меня именно эта земля и была Азербайджаном | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев: Каждый раз, когда наш флаг водружался в каком-либо селе, городе, для меня именно эта земля и была Азербайджаном

First News Media00:07 - Сегодня
Ильхам Алиев: Каждый раз, когда наш флаг водружался в каком-либо селе, городе, для меня именно эта земля и была Азербайджаном

В период Отечественной войны земля для меня воплощалась в каждом освобожденном селе, место гибели каждого шехида было для меня землей. Какие чувства я испытывал, ежедневно получая информацию о потерях, невозможно выразить словами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 5 января заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Отметив, что неоднократное изменение направлений операций было связано с возможными большими потерями – чтобы не допустить этих потерь, и прекращение войны 10 ноября также было обусловлено именно этим, глава государства сказал: «Каждый раз, когда наш флаг водружался в каком-либо селе, городе, для меня именно эта земля и была Азербайджаном».

Подчеркнув важность быть готовыми в любой момент защитить свою землю, Президент Ильхам Алиев отметил: «Мы должны быть сильными и готовыми в любой момент защитить свою землю, и уверен, что после этого ни пяди нашей земли никогда больше не окажется под чьей-либо пятой. Для этого есть и сила, и воля, и единство народа. Есть сильное Азербайджанское государство».

