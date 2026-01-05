Около 90 тысяч пассажиров перевезено в праздничные дни

В период с 29 декабря по 4 января все автовокзалы и автостанции, действующие на территории Азербайджана, функционировали в усиленном режиме с целью обеспечения населения качественными и бесперебойными транспортными услугами в праздничные дни.

За непрерывным и своевременным выполнением междугородних и межрайонных пассажирских перевозок осуществляло контроль Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В преддверии праздников, а также в праздничные и нерабочие дни из Бакинского международного автовокзального комплекса в регионы было выполнено 1834 рейса, которыми безопасно и комфортно перевезено 52 410 пассажиров, говорится в сообщении ведомства. Для удовлетворения повышенного спроса, по сравнению с обычными днями, дополнительно было организовано более 350 рейсов.

За указанный период из региональных автовокзалов и автостанций в различных направлениях, в том числе в столицу, осуществлено 3672 рейса, которыми перевезено 37 194 пассажира.

Продажа билетов осуществлялась как через кассы автовокзалов, так и в онлайн-формате посредством портала biletim.az. В общей сложности 50% пассажиров приобрели билеты онлайн, что стало рекордным показателем по сравнению с предыдущими периодами.

Пассажиропоток по направлениям из Баку в регионы и в обратном направлении был полностью обеспечен, а безопасность и своевременная доставка пассажиров к месту назначения — гарантирована, отмечает Агентство.