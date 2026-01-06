В Азербайджане приостановлен процесс электронного перевода учащихся

В связи с завершением первого полугодия 2025/26 учебного года с 15:00 8 января будет приостановлен процесс подачи новых заявок родителями через систему электронного перевода учащихся.

Об этом сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Учитывая приближение выпускных экзаменов по полному среднему уровню образования, перевод учащихся XI классов не будет активным с 8 января 2026 года до конца учебного года. Дополнительная информация о дате возобновления процесса перевода для дошкольных групп и I-X классов будет предоставлена ​​общественности позже.

Отмечается, что родители должны представить в общеобразовательные учреждения соответствующие документы, необходимые для одобрения запросов, до 15:00 13 января 2026 года. Заявки и очереди, не завершенные к указанной дате, будут автоматически аннулированы системой.

