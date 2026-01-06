Лейла Алиева ознакомилась в городе Маскат с проектами, реализуемыми Оманской компанией по развитию туризма - ФОТО

Лейла Алиева в городе Маскат ознакомилась с проектами, реализуемыми Оманской компанией по развитию туризма (OMRAN – Oman Tourism Development Company).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, созданная в 2005 году данная компания является одной из основных компаний cултаната в сфере развития туризма, ее деятельность нацелена на продвижение туристических возможностей страны на мировом уровне, а также на диверсификацию ее экономики.