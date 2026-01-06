ЕК: Евросоюз не признает легитимность Родригес

Евросоюз не признает легитимность исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, как не признавала легитимность Николаса Мадуро, но будет поддерживать "ограниченные контакты" с властями республики.

Об этом заявила представитель Еврокомиссия Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

"Делси Родригес принесла присягу, как и. о. президента Венесуэлы, но нынешние власти Венесуэлы получили свой мандат на основании выборов, которые не соответствовали пожеланиям демократических перемен", - сказала она. По ее словам, ЕС "не считает легитимным президентом ни Николаса Мадуро, ни Делси Родригес".

"Мы будем поддерживать ограниченные контакты с ней и властями Венесуэлы", - добавила Хиппер.

Источник: ТАСС