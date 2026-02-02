Внесены изменения в оформление больничных листов в связи с травмой

Внесены изменения в инструкцию о порядке оформления больничных листов в форме электронного документа для застрахованных лиц.с

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно новой части, добавленной в инструкцию данным постановлением, в случаях, когда медицинское учреждение уведомляет правоохранительные органы о временной утрате трудоспособности застрахованного лица в результате травмы, соответствующая отметка будет проставляться в больничном листе.