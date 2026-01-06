Шовинизм под елкой: как в России затравили азербайджанскую семью - ФОТО

Новый год по обыкновению считается волшебным праздником, приносящим радость в дом, в особенности детям.

Тем не менее, ситуация, произошедшая в Екатеринбурге, далека от радости, и ясно возвращает нас в реальность. Отрезвляющую и несправедливую.

Перед нами всего лишь благотворительная акция «Елка желаний», на которой глава Железнодорожного района Екатеринбурга Виталий Першин снял с ёлки случайную игрушку с детским письмом и пообещал исполнить желание ребёнка. Казалось бы, что желание является предельно земным и абсолютно детским, семилетний школьник Али попросил трюковый самокат. 30 декабря мальчика вместе с родителями пригласили в администрацию района, где он получил подарок. Его сестре также вручили набор для рукоделия, а младшему брату - сладости.

Но именно эта история стала причиной злостных нападок, обрушившихся на мальчика, семья которого является выходцами из Азербайджана. Как оказалось, это является проблемой для большинства комментаторов и именно сей факт стал достаточным основанием для начала масштабной травли.

Так, под публикациями районной администрации и в националистических Telegram-каналах стали появляться сотни комментариев, наполненных ненавистью, оскорблениями и яркой демонстрацией шовинизма. Комментирующим показалось несправедливым, что по счастливой случайности новогодний подарок получил именно азербайджанец – не русский ребенок. «Какая-то приезжая семья мигрантов, а не свои, русские. Азеры пусть у себя подарки получают!» - пишет один из многочисленных комментаторов.

Особенно пугающим является то, с каким рвением пишутся эти слова, объектом которых стали не абстрактные категории, а конкретные дети. Семилетний мальчик, его сестра и младший брат оказались в центре публичного линчевания лишь из-за своего нетитульного происхождения. Налицо открытая демонстрация ненависти на национальной почве, ксенофобии, которую невинные дети ничем не заслужили.

Хотя, по мнению многих пользователей, причина вполне оправдана. Ведь именно они, маленькие азербайджанские дети, «отняли шанс у других», надо полагать, русских, а потому - сама их радость является несправедливой.

Масштаб той ненависти, которую получила эта семья, по-настоящему пугающий. Ведь насколько она должна быть сильна, чтобы отец предпочел лишить своих детей новогодней радости, лишь бы защитить их от унижения и угроз. Чтобы пост с их участием по итогу был удален со всех площадок. Это говорит о степени давления, с которым столкнулась семья. О том, с какой лютой ненавистью они столкнулись лишь из-за того, что не являются русскими.

Но даже так, в попытках оправдать происходящее, многие комментаторы стали ссылаться на версию о ботах и искусственном разжигании межнациональной розни. Такая позиция действительно кажется удобной, поскольку позволяет переложить ответственность на внешние силы и сохранить иллюзию нравственной дистанции.

В стране, которая называет себя «многонациональной», подобные инциденты всегда имеют символическое значение. Ведь когда граница проводится по происхождению, а не по человеческому достоинству, возникает форма шовинизма, которая особенно безжалостна тем, что направлена против детей. Она проявляется в комментариях, насмешках, в праве решать, кому можно радоваться, а кому нет.

Так или иначе, в любой гуманистической традиции ребенок находится вне политических и идеологических споров. Он не может быть ответственным за происхождение, решения взрослых или исторические процессы. Когда же дети становятся мишенью коллективной агрессии, общество переступает опасную черту.

Новый год традиционно символизирует обновление и надежду. Это время, когда общество, по крайней мере на уровне ритуала, соглашается отложить конфликты и признать ценность простых радостей. Дети в этом контексте являются не украшением праздника, а его смысловым центром. И если даже в этот момент они оказываются незащищенными перед волной ненависти, значит, проблема лежит гораздо глубже, чем отдельные комментарии в социальных сетях.

Джамиля Суджадинова