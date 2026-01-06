Азербайджан вошёл в ТОП-5 стран мира по интернет-услугам

Согласно отчёту Всемирного банка Business Ready (B-READY 2025), Азербайджан продемонстрировал высокие результаты в сфере коммунальных услуг, особенно в области интернет-сервисов.

Согласно данным отчёта, по показателю операционной эффективности интернет-услуг Азербайджан занял 5-е место среди 101 страны (31,05 балла), сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство информационно-коммуникационных технологий.

При этом по показателю качества регулирования страна с 30,83 баллами заняла 17-е место, а по показателю управления и прозрачности (29,17 балла) - 27-е место, войдя в число первых 30 стран.

В целом, по показателю коммунальных услуг Азербайджан занял 25-е место с результатом 83,05 балла, опередив страны региона. Отметим, что наибольший вклад в этот показатель внес именно подиндикатор интернет-услуг.

Оценка Business Ready основана на международной методологии, измеряющей качество государственных услуг, регулирующую среду и операционную эффективность – в отчёте за 2025 год исследованы 101 страна.