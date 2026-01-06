На станции «Мемар Аджеми» начнется реконструкция перехода

Бакинский метрополитен сообщает о начале реконструкционных работ в переходе второго вестибюля станции «Мемар Аджеми».

Как сообщили в пресс-службе ЗАО, в рамках реконструкции на стенах перехода на площади 260 квадратных метров будут демонтированы старые облицовочные материалы и заменены мраморными аналогами.

Также будет обновлено напольное покрытие на площади 370 квадратных метров, где мозаика будет заменена гранитом.

В целях обеспечения безопасности и оперативного проведения работ переход будет частично открыт для пассажиров при этом четвертый выход станции будет временно закрыт.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и учитывать их при планировании поездок.