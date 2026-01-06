Hyundai объявила о внедрении гуманоидных роботов в производство

Южнокорейская корпорация Hyundai Motor Group объявила о планах начать поэтапное внедрение человекоподобных роботов на своих производственных площадках с 2028 года.

Об этом компания заявила в ходе выставки CES в Лас-Вегасе.

В рамках презентации был представлен гуманоидный робот Atlas, разработанный компанией Boston Dynamics, контрольный пакет акций которой принадлежит Hyundai. По заявлению автоконцерна, Atlas планируется интегрировать в глобальную производственную сеть компании, включая завод в американском штате Джорджия.

В Hyundai подчеркнули, что человекоподобные роботы будут постепенно расширять спектр выполняемых задач. Их основное назначение заключается в снижении физической нагрузки на сотрудников, выполнении потенциально опасных операций и повышении общей эффективности производственных процессов. Компания рассматривает этот шаг как часть долгосрочной стратегии по внедрению передовых робототехнических решений в промышленность.

Hyundai не раскрыла, сколько роботов планируется задействовать на первом этапе и каков будет общий бюджет проекта.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова