Hyundai объявила о внедрении гуманоидных роботов в производство
Южнокорейская корпорация Hyundai Motor Group объявила о планах начать поэтапное внедрение человекоподобных роботов на своих производственных площадках с 2028 года.
Об этом компания заявила в ходе выставки CES в Лас-Вегасе.
В рамках презентации был представлен гуманоидный робот Atlas, разработанный компанией Boston Dynamics, контрольный пакет акций которой принадлежит Hyundai. По заявлению автоконцерна, Atlas планируется интегрировать в глобальную производственную сеть компании, включая завод в американском штате Джорджия.
В Hyundai подчеркнули, что человекоподобные роботы будут постепенно расширять спектр выполняемых задач. Их основное назначение заключается в снижении физической нагрузки на сотрудников, выполнении потенциально опасных операций и повышении общей эффективности производственных процессов. Компания рассматривает этот шаг как часть долгосрочной стратегии по внедрению передовых робототехнических решений в промышленность.
Hyundai не раскрыла, сколько роботов планируется задействовать на первом этапе и каков будет общий бюджет проекта.
Источник: BBC
Джамиля Суджадинова