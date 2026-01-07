 Православные христиане северного региона отмечают Рождество - ФОТО | 1news.az | Новости
Православные христиане северного региона отмечают Рождество - ФОТО

14:30 - Сегодня
Рождество Христово отмечено 7 января в православном Храме Святителя Николая в Хачмазе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, члены христианской общины, проживающие в северных районах нашей страны, посетили храм, совершили религиозные обряды, прочитали молитвы.

На церемонии было зачитано праздничное послание Президента Ильхама Алиева, адресованное православной христианской общине Азербайджана.

Было отмечено, что на протяжении столетий между различными народами и конфессиями в Азербайджане царит атмосфера национально-духовной солидарности, основанной на взаимном уважении и доверии, доброй дружбе и братстве.

Для православных христиан Рождество — один из самых священных праздников. Перед праздником соблюдается 40-дневный Рождественский пост, направленный на очищение тела и души. Празднование Рождества начинается 6 января с появлением на небе первой звезды – как символа Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Иисуса.

Протоиерей Храма Святителя Николая, иеромонах Георгий Будагов сказал, что отмечающееся и в Азербайджане Рождество олицетворяет собой торжество обновления, мира, милосердия и сострадания. Этот праздник, ознаменованный благословенным рождением пророка Иисуса, ежегодно отмечается на высоком уровне.

Заранее были проведены специальные приготовления к празднику, испечены сладости. После религиозных обрядов были розданы праздничные угощения.

В ночь с 6 на 7 января во всех православных церквях Азербайджана прошли торжественные Рождественские службы.

