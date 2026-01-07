 Nestle отзывает детские продукты в Европе: Есть ли риск для Азербайджана? - ФОТО | 1news.az | Новости
Nestle отзывает детские продукты в Европе: Есть ли риск для Азербайджана? - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:40 - Сегодня
Агентством продовольственной безопасности (AQTA) принимаются меры для обеспечения продовольственной безопасности в стране, а также для своевременного выявления существующих и потенциальных рисков.

Кроме того, для оценки возможных рисков, связанных с импортируемыми продуктами питания, события, происходящие в мире, систематически анализируются на ежедневной основе, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Компания «Nestle» приняла решение о проведении предупредительного отзыва некоторых продуктов питания, предназначенных для младенцев и детей раннего возраста. В Австрии, Дании, Финляндии, Германии, Ирландии, Италии, Швейцарии и Великобритании определённые партии продукции, выпускаемой под брендами «SMA», «BEBA», «ALFAMINO», «Pre NAN» и несколькими другими, были изъяты из оборота. Причиной послужила возможность загрязнения продукции токсином «сереулид», образующимся бактерией Bacillus cereus в процессе производства.

AQTA сообщает, что, согласно имеющейся на сегодняшний день информации по странам мира, в целом 123 партии отозванной продукции не были импортированы на территорию Азербайджанской Республики.

В качестве меры предосторожности образцы других партий продукции компании «Nestle», которые в настоящее время находятся в продаже на территории страны, были отобраны и направлены на проверку по данному показателю. Результаты будут доведены до общественности.

Nestle отзывает детские продукты в Европе: Есть ли риск для Азербайджана? - ФОТО

