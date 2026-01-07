Обвиняемый в убийстве 27-летнего азербайджанца в Грузии задержан при попытке побега в Турцию

Юноша 2002 года рождения, обвиняемый в убийстве 27-летнего азербайджанца Сахиба Байрамова на рынке в Марнеульском районе Грузии, был задержан в пограничной зоне «Картсахи» на границе с Турцией.

Как передает АПА, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии (МВД).

Следствием установлено, что обвиняемый ранил в магазине ювелирных изделий на рынке Марнеули отца и сына из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия. Пострадавшие были госпитализированы, один из них скончался от полученных ранений.

В ходе следственных мероприятий личность преступника была оперативно установлена, и в его отношении были проведены предусмотренные законом оперативно-розыскные мероприятия.

За совершённое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

МВД Грузии выразило благодарность представителям МВД, а также Таможенной службы и Службы внешней торговли Турции за оперативное сотрудничество.

Накануне Генеральная прокуратура Грузии предъявила заочное обвинение лицу, совершившему убийство. Он обвиняется в попытке умышленного убийства двух или более лиц по заказу и с особой жестокостью, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.