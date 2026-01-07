Путин встретил Рождество с российскими военными и их семьями

Президент России Владимир Путин в рождественскую ночь присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье, сообщила пресс-служба Кремля.

Вместе с ним там находились российские военные и их семьи.

По окончании службы Путин обратился к собравшимся, в том числе к детям военных.

«Сегодня мы отмечаем замечательный, светлый праздник Рождества Христова. И очень часто называем Господа Спасителем, потому что Он пришел как-то на Землю, для того чтобы спасти всех людей. Вот и воины, воины России, всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию — защиты Отечества, спасения Родины и ее людей. И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняет эту святую миссию», — заявил Путин.

По его мнению, радость в связи с Рождеством разделяют «все воины России», в том числе те, кто представляет другие конфессии.

«Так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники, и так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам. Потому что, как известно, победа всегда одна на всех, одна на всех», — добавил российский президент.

Источник: Meduza