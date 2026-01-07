В Сальяне девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушки

В Сальяне девять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщает Report, на проспекте Х.Р.Улутюрка столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль "Лада".

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили местные жители Гусейнов Роял Октай оглу (водитель микроавтобуса, 1997 г.р.), Аббасова Зейнаб Абсалам гызы (1974), Самедова Рухия (1976), Агаева Сехрана Махмуд гызы (1970), Исмаилова Гюльджаннат Бахтияр гызы (1989), Бабаев Агабаба Сейран оглу (1998), Саид Гасымов (2006), Алиев Амрах Фархад оглу (1998) и Гафаров Новруз Сурхай оглу (1997).

Пострадавшие госпитализированы в Сальянскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.