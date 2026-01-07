СМИ: Десятки самолетов ВВС США вылетели на Ближний Восток, в Иране повышена готовность ПВО

OSINT-источники сообщают о масштабной переброске самолётов ВВС США в район Ближнего Востока, передает NEWSru.co.il.

По данным сервисов отслеживания полетов и военных наблюдателей, за последние часы десятки самолетов воздушной дозаправки ВВС США и тяжелых транспортных самолетов C-5 и C-17 вылетели с баз в США и с американской авиабазы в Великобритании в восточном направлении – предположительно, к пунктам базирования на Ближнем Востоке, передает издание.

«Речь идет прежде всего о дозаправщиках KC-135 Stratotanker и KC-46A Pegasus, а также о транспортниках C-17 Globemaster III и C-5M Galaxy, которые в подобных операциях используются для переброски личного состава, техники и спецподразделений.

Официальных комментариев из Пентагона пока не поступало.

На этом фоне иранские источники сообщают о повышении готовности систем ПВО.

4 января "Корпус стражей исламской революции" проводил учения ПВО и ракетных войск в ряде городов, включая Тегеран, с развертыванием радиолокационных станций и расчетов ЗРК, что расценивается как подготовка к возможной эскалации.

Отметим, что пока сложно говорить о неизбежных военных действиях. Схожее развертывание было, например, осенью 2025 года, когда группа KC-135 была переброшена через Атлантику на авиабазу Аль-Удэйд в Катаре. Но никаких боевых действий за этим не последовало. Тогда американские военные объясняли переброску необходимостью "усилить оборонительную позицию США и расширить спектр военных опций в регионе", - пишет издание.