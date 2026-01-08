Начался опрос общественного мнения о проектах учебников

Министерство науки и образования начало процесс опроса общественного мнения о проектах учебников, которые планируется усовершенствовать или подготовить для соответствующих классов общеобразовательных учебных заведений на 2026–2027 учебный год, а также по методическим материалам, составляющим их комплекты.

Проекты комплектов учебников постепенно размещаются в разделе «İctimai müzakirədə olanlar» на сайте www.trims.edu.az. Представление всех проектов на платформе будет завершено в ближайшее время. Заинтересованные лица могут ознакомиться с содержанием комплектов учебников, вынесенных на обсуждение, через сайт и выразить свои мнения и предложения в специальном разделе. Одновременно с этим, можно отправлять мнения и предложения по электронной почте на адрес [email protected].

Министерство науки и образования приглашает ученых, педагогов, родителей, соответствующие государственные учреждения, общественные организации и другие заинтересованные стороны выразить свои мнения и предложения относительно представленных на обсуждение проектов учебников.