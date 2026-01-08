Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 9 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Умеренный юго-западный ветер местами будет усиливаться, вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит +3…+6 °C, днём +10…+15 °C. Атмосферное давление понизится с 759 мм рт. ст. до 750 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 80–90 %, днём 60–70 %.

Ожидается, что в регионах Азербайджана местами пройдут дожди, начиная с горных районов утром, а в горных районах выпадет снег. Ночью и вечером в отдельных районах вероятно усиление осадков. В некоторых местах местами возможен туман. Западный ветер днём местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от −1 до +4 °C, днём +11…+16 °C; в горах ночью −1…+5 °C, днём +7…+12 °C.

