Пашинян заявил, что его позиция по ОДКБ не изменилась

Позиция премьер-министра Армении Никол Пашинян по вопросу участия республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается неизменной.

Об этом он заявил в четверг на брифинге по итогам заседания правительства.

"По поводу ОДКБ мне нечего добавить. Все, что я говорил ранее, остается в силе", — сказал Пашинян.

Ранее глава правительства заявлял, что Армения заморозила свое участие в деятельности ОДКБ и не принимает участия в работе ее органов. Он также отмечал, что возвращение страны к активному участию в организации становится все более затруднительным и что "точка невозврата" фактически пройдена.

В Москве в свою очередь подчеркивает, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что разговоры о выходе Армении из организации не имеют юридических оснований, охарактеризовав их как "словесную эквилибристику".

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отмечал, что заморозка участия Армении в ОДКБ стала следствием «давления» со стороны западных государств. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что утверждения о том, будто ОДКБ "оставила Армению в беде", не соответствуют действительности.

Источник: Sputnik Армения