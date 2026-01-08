 ​​​​​​​Джахангир Новрузов выразил благодарность Президенту Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

​​​​​​​Джахангир Новрузов выразил благодарность Президенту Азербайджана

Феликс Вишневецкий17:31 - Сегодня
​​​​​​​Джахангир Новрузов выразил благодарность Президенту Азербайджана

7 января Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении группы лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры.

За заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» был награжден театральный режиссёр, актёр театра и кино, народный артист Азербайджана, преподаватель-профессор в Государственной консерватории при университете Чукурова в городе Адана Джахангир Новрузов.

«Со вчерашнего дня я получаю многочисленные поздравления в связи с тем, что Уважаемый господин Президент Ильхам Алиев удостоил меня «Почётного диплома Президента Азербайджанской Республики». Выражаю каждому из вас глубокую признательность за тёплые слова и внимание», - пишет Дж.Новрузов в социальной сети Facebook, где опубликовал благодарственное письмо Президенту Азербайджана.

В письме Джахангир Новрузов отмечает следующее:

«Выражаю Вам глубокое уважение и искреннюю благодарность за то, что удостоили меня «Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики» за вклад в популяризацию азербайджанской культуры за рубежом и мои заслуги перед страной.

Оказанное мне столь высокое внимание и данная оценка являются для меня огромной радостью, а вместе с тем большой честью и источником вдохновения. Эта награда, будучи признанием моей скромной деятельности на пути служения Азербайджанскому государству и народу, одновременно возлагает на меня ещё большую моральную ответственность.

Ваша дальновидная политика, направленная на сохранение, развитие и достойное продвижение в мире нашей национальной культуры и языка, всегда является для нас примером. Стремясь оправдать оказанное доверие, и впредь буду прилагать все свои силы и возможности, чтобы достойно представлять имя Азербайджана, его культуру и духовные ценности.

Вновь выражаю Вам глубокую признательность за эту высокую награду и желаю крепкого здоровья и новых успехов в Вашей государственной деятельности».

Читайте по теме:

Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры

Джахангир Новрузов награжден почетным дипломом президента

Поделиться:
308

Актуально

Мнение

Азербайджан: время инициатив и влияния

Общество

Мечеть Туба Шахи: Наследие Ислама и Величие Веков - ФОТО

Мнение

США подтвердили то, что Азербайджан говорил годами: эффективность международных ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Общество

Необычные математические способности пятилетнего Фарида - ФОТО

В национальных парках Азербайджана пройдет День открытых дверей

За год Карабах посетили более 2,5 млн человек

Разбитые стекла и порезанные шины: в Хырдалане разгромили Range Rover

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджане скончалась заслуженный учитель

Названы самые популярные имена новорожденных в Азербайджане за 2025 год

Арестованы сотрудники «Азербайджанских железных дорог»

Последние новости

Подавший сигнал бедствия самолет Дубай-Москва вернулся в аэропорт вылета

Сегодня, 19:18

Fox News: Вэнс извинился перед наркоманами и призвал их лечиться

Сегодня, 19:15

Необычные математические способности пятилетнего Фарида - ФОТО

Сегодня, 19:01

Скандал в Научно-исследовательском институте медреабилитации: В компьютере врача нашли прослушку?

Сегодня, 18:47

В национальных парках Азербайджана пройдет День открытых дверей

Сегодня, 18:30

За год Карабах посетили более 2,5 млн человек

Сегодня, 18:15

В ЕС допустили уступки по Гренландии в обмен на гарантии США по Украине

Сегодня, 17:56

МИД РФ: размещение войск Запада в Украине будет расцениваться как интервенция

Сегодня, 17:48

Разбитые стекла и порезанные шины: в Хырдалане разгромили Range Rover

Сегодня, 17:46

​​​​​​​Джахангир Новрузов выразил благодарность Президенту Азербайджана

Сегодня, 17:31

В Баку и районах Азербайджана ожидается сильный ветер

Сегодня, 17:30

В Армении будут судить военного, продавшего более 30 приборов ночного видения

Сегодня, 17:27

Мечеть Туба Шахи: Наследие Ислама и Величие Веков - ФОТО

Сегодня, 17:23

Садиг Алиев назначен директором Агентства государственного казначейства

Сегодня, 17:13

США подтвердили то, что Азербайджан говорил годами: эффективность международных структур под вопросом

Сегодня, 17:00

Раскрыты результаты наркотического теста Алейны Тилки

Сегодня, 16:50

В Азербайджане впервые проходит международный турнир по горнолыжному спорту - ФОТО

Сегодня, 16:43

АЖД снижает цены на билеты в этом направлении на 10%

Сегодня, 16:30

10-летний Сархан, пострадавший в ДТП в центре Баку, вышел из комы

Сегодня, 16:00

В Баку простились с основателем группы «Кярван» Севиндж Керимовой - ФОТО

Сегодня, 15:47
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43