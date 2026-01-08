​​​​​​​Джахангир Новрузов выразил благодарность Президенту Азербайджана

7 января Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении группы лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры.

За заслуги в укреплении дружбы между народами и развитии азербайджанской диаспоры «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики» был награжден театральный режиссёр, актёр театра и кино, народный артист Азербайджана, преподаватель-профессор в Государственной консерватории при университете Чукурова в городе Адана Джахангир Новрузов.

«Со вчерашнего дня я получаю многочисленные поздравления в связи с тем, что Уважаемый господин Президент Ильхам Алиев удостоил меня «Почётного диплома Президента Азербайджанской Республики». Выражаю каждому из вас глубокую признательность за тёплые слова и внимание», - пишет Дж.Новрузов в социальной сети Facebook, где опубликовал благодарственное письмо Президенту Азербайджана.

В письме Джахангир Новрузов отмечает следующее:

«Выражаю Вам глубокое уважение и искреннюю благодарность за то, что удостоили меня «Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики» за вклад в популяризацию азербайджанской культуры за рубежом и мои заслуги перед страной.

Оказанное мне столь высокое внимание и данная оценка являются для меня огромной радостью, а вместе с тем большой честью и источником вдохновения. Эта награда, будучи признанием моей скромной деятельности на пути служения Азербайджанскому государству и народу, одновременно возлагает на меня ещё большую моральную ответственность.

Ваша дальновидная политика, направленная на сохранение, развитие и достойное продвижение в мире нашей национальной культуры и языка, всегда является для нас примером. Стремясь оправдать оказанное доверие, и впредь буду прилагать все свои силы и возможности, чтобы достойно представлять имя Азербайджана, его культуру и духовные ценности.

Вновь выражаю Вам глубокую признательность за эту высокую награду и желаю крепкого здоровья и новых успехов в Вашей государственной деятельности».

