За год Карабах посетили более 2,5 млн человек

Карабах и Восточный Зангезур, обладая чарующей природой и историко-культурными памятниками, отличаются значительным туристическим потенциалом. Реализация масштабных инфраструктурных проектов, восстановление историко-культурных памятников, строительство отвечающих современным требованиям отелей превращают регион в одно из привлекательных туристических направлений.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном агентстве Азербайджана по туризму, в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре действует 35 отелей, насчитывающих 1133 номера и 2262 койко-места.

Поездки в Карабах и Восточный Зангезур осуществляются в официальном и централизованном порядке. Разрешение на их осуществление можно приобрести на портале Yolumuz Qarabağa, а также посредством мобильных приложений e-Polis и myGov.

Срок разрешения на поездки в освобожденные от оккупации районы на личных легковых автомобилях составляет 5 дней. Поездки на личных автомобилях возможны в Шушу, Суговушан, Лачин, Агдам, Физули, Ходжавенд, Джебраил, Зангилан, Ханкенди, Ходжалы и Агдере.

Вместе с тем обеспечено получение разрешения на въезд в зону для граждан, забронировавших номера в отелях, действующих на освобожденных от оккупации территориях. А с 23 июля 2025 года возможность посещать освобожденные от оккупации территории Азербайджана — города Шуша, Лачин, Агдам, Физули, Ходжалы и Ханкенди — как на личных транспортных средствах, так и в составе групп при условии наличия соответствующего разрешения также предоставлена гражданам иностранных государств.

Согласно статистике, полученной на основе анализа данных портала Yolumuz Qarabağa, в 2025 году регион в общей сложности посетили 2 млн 549 тыс. 857 человек. В рейтинге наиболее посещаемых городов первые места занимают Шуша, Лачин и Ханкенди.