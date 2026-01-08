11 января – во Всемирный день заповедников и национальных парков – в национальных парках Азербайджана пройдет День открытых дверей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

В День открытых дверей любой желающий сможет посетить национальные парки, расположенные в различных регионах Азербайджана, насладиться живописной природой и провести день с пользой.

Всемирный день заповедников и национальных парков отмечается ежегодно с 1997 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы. Основной целью этого дня является привлечение внимания к незаменимой роли национальных парков и государственных природных заповедников в охране биоразнообразия, защите природных экосистем и обеспечении экологического баланса, а также поощрение ответственного отношения общества к окружающей среде.