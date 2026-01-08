Скандал в Научно-исследовательском институте медреабилитации: В компьютере врача нашли прослушку?

В Научно-исследовательском институте медицинской реабилитации, где я работаю, в моем компьютере было найдено устройство для прослушивания.

Об этом заявил Lent.az. врач-рентгенолог Рамиль Абдуллаев.

Р. Абдуллаев сообщил, что конфликт с директором института Матанат Эфендиевой возник после того, как она потребовала от него половину дохода, получаемого от обязательного медицинского страхования:

«Я работаю в этом институте с 2019 года. В августе прошлого года директор Матанат Эфендиева сказала мне, чтобы я отдавал ей половину бонусов, получаемых от обязательного медицинского страхования. После того как я отказался от этого требования, она сказала, что «много людей хотят, заплатив деньги, устроиться на мое место».

После этого инцидента мне незаконно установили ограничение - не осматривать более 25 пациентов в день. К 11–12 часам я осматривал 25 пациентов. Когда приходили семьи шехидов и ветераны, им не выдавали талоны, ссылаясь на указание директора. После жалоб пациентов в Министерство здравоохранения и в Агентство обязательного медицинского страхования этот лимит был снят.

9 октября во время ремонта компьютера в моем кабинете из процессора было извлечено устройство для прослушивания. Оно было установлено руководством. После этого давление на меня продолжалось, однако я никому не говорил о том, что устройство было найдено. У моего кабинета два ключа: один у меня, другой у заведующего хозяйственным отделом Джаваншира Танрыверди. После этого я установил камеру перед кабинетом».

Р.Абдуллаев рассказал, что в конце октября, когда он вышел в отпуск, была открыта дополнительная штатная единица рентгенолога, и в ноябре по результатам фиктивного конкурса, несмотря на то что были более опытные кандидаты, на работу была принята подруга заведующей отделением Шафиги Алиевой. По словам Абдуллаева, это не первый случай фиктивных конкурсов и открытия штатных единиц. Он утверждает, что неоднократно брали деньги и принимали людей на работу.

Врач также заявил, что специально подготовленный сотрудник руководства напал на него:

«24 декабря прошло заседание Дисциплинарной комиссии. Когда я возвращался в кабинет, на меня и на моего отца напал подученный руководством технический сотрудник больницы Аждар Аждаров. Их целью было то, чтобы я потерял контроль над собой и что-то сделал с этим человеком.

25 декабря было проведено незаконное заседание, на котором было принято решение о моем увольнении. В качестве причины указывали установку камеры. После этого, вернувшись домой, я перенес гипертонический криз, до сих пор прохожу лечение. Поскольку я нахожусь на больничном, директор не может подписать приказ».

Директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Матанат Эфендиева опровергла эти утверждения:

«Рамиль говорит, что на заседании его уволили, это ложь. На заседании никого не увольняют, там высказываются предложения, каждый говорит своё мнение. Похоже, Рамиль не знает, что сотрудников увольняют приказом. Я не могу просто так отдать приказ. Если возникнет необходимость в его увольнении, вопрос передается в Дисциплинарную комиссию для расследования. Это не моя частная клиника, чтобы я могла кого-то уволить по желанию. В государственном учреждении никто не может просто так уволить кого-то. Я не тот человек, который может настолько превышать свои полномочия. Я никогда не совершала незаконных действий.

Рамиль по-прежнему наш сотрудник. После заседания он оформил больничный. Возможно, после происшествия у него возникли проблемы со здоровьем. Мне интересно, что если человек всё ещё болен, у него проблемы со здоровьем, как он постоянно выкладывает видео в соцсети, отправляет информацию за границу. По его видео не видно, что он болен. Что касается устройства для прослушивания, я никогда в жизни не видела такого устройства. Не могу представить, как его можно поместить внутрь процессора. Открытие процессора можно проверить специалистами из других организаций. Доктор Рамиль показывает это устройство. Пусть принесёт и покажет, проверим отпечатки пальцев и выясним, является ли это инсценировкой или директор оставил все свои дела и занимается только Рамилем?!»