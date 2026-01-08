 Где сейчас пробки в Баку: Список улиц - ФОТО | 1news.az | Новости
Где сейчас пробки в Баку: Список улиц - ФОТО

First News Media08:25 - Сегодня
Где сейчас пробки в Баку: Список улиц - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

7. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

8. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

9. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

10. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

11. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

12. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга "Статистики";

13. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

14. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

15. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.

263

