В Джебраильском и Физулинском районах вспыхнул масштабный пожар

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о возгорании на открытой территории в направлении села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, города Горадиз, поселка Ахмедалылар, а также сел Газахлар и Мирзанагылы Физулинского района.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место происшествия были оперативно направлены силы пожарных частей Джебраильского и Физулинского районов Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются активные меры по тушению пожара, который охватил преимущественно кустарниковую растительность.

Дополнительная информация будет представлена позже.