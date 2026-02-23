 Зимние Олимпийские игры - 2026 официально завершились, прошла церемония закрытия - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Зимние Олимпийские игры - 2026 официально завершились, прошла церемония закрытия - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

08:22 - Сегодня
В Италии завершилась церемония закрытия Олимпийских игр — 2026. Она прошла на стадионе «Арена ди Верона» в Вероне.

Олимпийские игры — 2026 официально закрыты.

В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. За российскую команду медаль выиграл один спортсмен — ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призёром ОИ-2026 в спринте.

Медальный зачёт выиграла сборная Норвегии, установив рекорд по количеству завоёванных золотых медалей в рамках одних зимних Олимпийских игр. Олимпийские игры — 2030 пройдут во Франции.

Источник: Чемпионат

2026/02/22 23:30

Началась официальная церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр, организованных в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Церемония проходит на древнеримской Арене ди Верона, которая на период Олимпийских Игр названа Олимпийской ареной в Вероне. Стадион построен еще в I веке нашей эры, а сейчас его вместимость - 15 тысяч зрителей.

Международный олимпийский комитет так объяснил выбор арены.

"Выбор не случаен. Этот знаковый амфитеатр воплощает в себе богатое культурное наследие Италии, предоставляя уникальную площадку для завершения события мирового значения. Здесь встречаются славное прошлое этого места и будущее спорта, демонстрируя итальянское наследие как сцену для закрытия зимних Олимпийский Игр".

Олимпийские игры в Италии завершились 22 февраля. Победу в медальном зачете одержала сборная Норвегии, завоевавшая 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место заняла команда США (12 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых медалей). Третьими стали нидерландцы (10-7-3).

Отметим, что следующие Олимпийские игры пройдут в 2030 году во французских Альпах.

