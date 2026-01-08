 Обнародовано количество осужденных, подпавших под амнистию в Азербайджане | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Обнародовано количество осужденных, подпавших под амнистию в Азербайджане

First News Media11:55 - Сегодня
Обнародовано количество осужденных, подпавших под амнистию в Азербайджане

Постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 19 декабря 2025 года об объявлении амнистии по случаю «Года Конституции и суверенитета» применено к 3846 осужденным, находящимся в следственно-испытательном отделе Министерства юстиции (включая Нахчыванскую Автономную Республику) в период с 22 декабря 2025 года по 7 января 2026 года.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Министерстве юстиции.

Сообщается, что 1799 из них освобождены из-под стражи на определенный срок, 1764 — от наказаний, не связанных с лишением свободы. Сроки заключения 250 человек сокращены на 6 месяцев, а сроки заключения 33 человек — на 6 месяцев.

Из числа лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 2 освобождены из тюрьмы за участие в Отечественной войне, а 8 — по достижении 60-летнего возраста к дате вступления в силу решения.

Из числа лиц, в отношении которых применена амнистия, 367 человек не представляли серьезной общественной опасности, 2992 человека совершили менее тяжкие преступления, а 487 человек совершили тяжкие преступления.

Также из числа лиц, в отношении которых применена амнистия, 3625 были мужчинами, 210 - женщинами и 11 - несовершеннолетними.

Реализация закона об амнистии продолжается.

Поделиться:
157

Актуально

Xроника

В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции ...

В мире

«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса»: Рейд ICE, гибель женщины, протесты и конфликт ...

Политика

Глава Минэкономики Армении: Новая партия топлива из Азербайджана поступит в ...

Общество

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и ...

Общество

Пренебрежение безопасностью на дороге обернулось трагедией для семьи - ВИДЕО

Обнародовано количество осужденных, подпавших под амнистию в Азербайджане

Устроивший пожар в Джебраиле привлечен к ответственности

Назначен новый председатель правления Государственного агентства занятости

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Прогноз погоды на воскресенье: мороз и гололедица

Инцидент в аэропорту Праги: экипаж AZAL предотвратил попытку незаконного проникновения на борт

На всемирно известной платформе появились товары, оскорбляющие государственные символы Азербайджана - ФОТО

В Баку автомобиль снес дорожное ограждение, пострадал ребенок: водитель проявил равнодушие - ВИДЕО

Последние новости

В Тбилиси считают, что ЕС издевается, говоря об опережении Грузии Молдовой и Украиной

Сегодня, 12:14

Пренебрежение безопасностью на дороге обернулось трагедией для семьи - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

Какой мы запомним Севиндж Керимову… - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Обнародовано количество осужденных, подпавших под амнистию в Азербайджане

Сегодня, 11:55

«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса»: Рейд ICE, гибель женщины, протесты и конфликт властей в США - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Глава Минэкономики Армении: Новая партия топлива из Азербайджана поступит в ближайшие дни

Сегодня, 11:47

В ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с Трампом

Сегодня, 11:45

Аслан Исмаилов о деле крушения самолета AZAL: Интересно, почему молчит друг Бастрыкина Ильхам Рагимов?

Сегодня, 11:40

Устроивший пожар в Джебраиле привлечен к ответственности

Сегодня, 11:38

В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:22

Назначен новый председатель правления Государственного агентства занятости

Сегодня, 11:00

Трамп намерен создать в 2027 году «Армию мечты» с бюджетом $1,5 трлн

Сегодня, 10:57

В Тертере задержан вооруженный наркоторговец - ФОТО

Сегодня, 10:50

Исследование показало различия в темпах возврата веса после инъекций и диет

Сегодня, 10:45

Дорожная полиция дала важные рекомендации водителям и пешеходам в связи с туманом

Сегодня, 10:40

Что известно о состоянии пострадавших в ночном ДТП в Бейлагане? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:35

Международный турнир по горнолыжному спорту впервые проводится в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 10:32

СМИ: Выбор Азербайджана для проведения WUF13 отражает баланс традиций и современности в стране

Сегодня, 10:25

Глава МВД Венесуэлы: Жена Мадуро сама попросила военных США забрать её вместе с мужем

Сегодня, 10:10

Трамп объявил о выходе США из более 60 международных организаций

Сегодня, 10:05
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43