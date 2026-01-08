Обнародовано количество осужденных, подпавших под амнистию в Азербайджане

Постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 19 декабря 2025 года об объявлении амнистии по случаю «Года Конституции и суверенитета» применено к 3846 осужденным, находящимся в следственно-испытательном отделе Министерства юстиции (включая Нахчыванскую Автономную Республику) в период с 22 декабря 2025 года по 7 января 2026 года.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Министерстве юстиции.

Сообщается, что 1799 из них освобождены из-под стражи на определенный срок, 1764 — от наказаний, не связанных с лишением свободы. Сроки заключения 250 человек сокращены на 6 месяцев, а сроки заключения 33 человек — на 6 месяцев.

Из числа лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 2 освобождены из тюрьмы за участие в Отечественной войне, а 8 — по достижении 60-летнего возраста к дате вступления в силу решения.

Из числа лиц, в отношении которых применена амнистия, 367 человек не представляли серьезной общественной опасности, 2992 человека совершили менее тяжкие преступления, а 487 человек совершили тяжкие преступления.

Также из числа лиц, в отношении которых применена амнистия, 3625 были мужчинами, 210 - женщинами и 11 - несовершеннолетними.

Реализация закона об амнистии продолжается.