AZAL отменил рейс в Тегеран

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) отменила запланированный на сегодня рейс по маршруту Баку–Тегеран–Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на авиакомпанию, дополнительная информация о возобновлении полетов будет представлена позже, пассажиров проинформируют обо всех изменениях.

AZAL приносит извинения за сложившуюся ситуацию и благодарит пассажиров за понимание.

Для получения информации пассажиры могут обратиться на горячую линию [email protected].

Напомним, 28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

В начале января иранские власти отключили по всей стране интернет и телефонную связь.

Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.