В Баку началось строительство новых автомобильного и пешеходного тоннелей - ФОТО - ВИДЕО

В столице Азербайджана стартовало строительство новых автомобильного и пешеходного тоннелей в рамках реализации «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы».

Как сообщили 1news.az в Азербайджанском государственном агентстве автомобильных дорог, проект направлен на дальнейшую модернизацию транспортной системы столицы. В его рамках предусмотрено строительство автомобильного и пешеходного тоннелей, которые соединят жилой комплекс «Чинарлы» с улицей Абая Кунанбаева. Тоннели будут проложены под служебной территорией ЗАО «Бакинский метрополитен».

Длина автомобильного тоннеля составит 175,3 метра, ширина проезжей части — 8,5 метра, внутренняя высота — 7 метров. Тоннель будет двухполосным, с устройством служебных проходов для осмотра и пешеходных тротуаров по каждому направлению движения.

Пешеходный тоннель протяжённостью 201,9 метра будет иметь ширину 6 метров и внутреннюю высоту 2,7 метра.

Ожидается, что строительство новых тоннелей позволит улучшить транспортные связи в районе, повысить безопасность дорожного движения и снизить уровень заторов. Автомобильный тоннель обеспечит беспрепятственное и комфортное движение транспорта, а пешеходный — безопасный переход для жителей.

В ходе реализации проекта планируется применение современных технических решений, соответствующих актуальным дорожно-транспортным стандартам, а также минимизация воздействия на окружающую среду.

После ввода тоннелей в эксплуатацию ожидается оптимизация транспортных потоков на улице Абая Кунанбаева и прилегающих территориях, повышение функциональности городской инфраструктуры и более эффективная организация транспортной сети столицы.

Отмечается, что существующий подземный пешеходный переход между указанными улицами был закрыт в связи с проектированием новых подземных тоннелей для движения автомобилей и пешеходов.