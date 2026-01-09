 Теперь подписку на «Kinon» можно оплатить банковской картой | 1news.az | Новости
Теперь подписку на «Kinon» можно оплатить банковской картой

First News Media17:03 - Сегодня
Компания Azercell продолжает расширять возможности приложения «Kinon», внедрив новый удобный способ оплаты для абонентов. Теперь абоненты могут оплачивать услугу «Kinon» не только с мобильного баланса, но и банковской картой.

Новая функция создает более гибкие и удобные возможности оплаты для пользователей. При оплате банковской картой абоненты могут воспользоваться кэшбэком и бонусными программами, предоставляемыми их банками.

Платформа «Kinon» обеспечивает защиту данных карты в соответствии с международными стандартами безопасности. При этом в процессе оплаты применяется аутентификация «3D Secure» (3DS), которая гарантирует прямое подтверждение транзакций держателем карты, предотвращая несанкционированные платежи.

Благодаря новой функции пользователи могут активировать или продлить подписку всего несколькими касаниями, а также выбрать между мобильным балансом и банковской картой и определить способ оплаты по своему усмотрению.

Новая функция создает более гибкие и удобные возможности оплаты для пользователей. Следует отметить, что при оплате подписки на «Kinon» цифровой картой «akart» абоненты получают кэшбэк в размере 10%.

Напоминаем, что приложение «Kinon» можно скачать из Play Store и Apple Store.

На правах рекламы

