Пожары в Джебраиле и Физули потушены - ВИДЕО

В Джебраильском и Физулинском районах потушены пожары.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что благодаря необходимым и безотлагательным мерам, принятым силами Государственной службы пожарной охраны МЧС, пожары на открытых территориях в направлении села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, а также города Горадиз, поселка Ахмедалылар, сел Газахлар и Мирзанагылы Физулинского района были потушены. Распространение огня на более широкие площади было предотвращено.

Напомним, что вчера в Джебраильском и Физулинском районах вспыхнули пожары, которые, увеличив масштаб, распространились на приграничные территории вдоль реки Араз.