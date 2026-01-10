В Армении запретили гражданам снимать гособъекты

Киберполиция Армении предостерегает граждан от сотрудничества с подозрительными онлайн-приложениями, которые предлагают за деньги сфотографировать те или иные объекты, сообщают армянские СМИ.

«Часто подобные задания, указанные приложениями, представляют как «безвредные» или «исследовательские», тем не менее они несут серьезные риски»,- сообщает ведомство.

Среди таких заданий – съемка государственных или стратегических объектов, сбор данных о местоположении инфраструктур и систем безопасности, фиксация лиц или частных территорий.

Правоохранительные органы призывают быть бдительными и не втягиваться в сомнительные сделки.