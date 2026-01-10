 Оползень в Себу: число погибших достигло четырёх, под завалами могут быть десятки людей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Оползень в Себу: число погибших достигло четырёх, под завалами могут быть десятки людей

First News Media18:00 - Сегодня
Оползень в Себу: число погибших достигло четырёх, под завалами могут быть десятки людей

Число погибших после схода оползня на мусорном полигоне в городе Себу в центральной части Филиппин, где третий день продолжаются поисково-спасательные работы, выросло до четырех.

Об этом сообщило издание Manila Bulletin.

По информации издания, под завалами могут все еще находиться около 30 человек. Мэр Себу Нестор Арчиваль отметил, что спасатели обнаружили возможные признаки жизни в нескольких местах обвала, поэтому требуется "продолжение разбора завалов".

Оползень на мусорном полигоне произошел 8 января в городе Себу. На тот момент сообщалось как минимум об 1 погибшем и 38 пропавших без вести. Экстренные службы начали круглосуточную поисково-спасательную операцию, в которой задействованы более 300 человек. В результате под завалами были найдены живыми 12 человек, которые впоследствии были госпитализированы.

Источник: ТАСС

Поделиться:
305

Актуально

Общество

Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Приют и учреждение социальной реабилитации - ...

Общество

До 17° тепла - синоптики рассказали о погоде в воскресенье

Политика

МИД Германии высоко оценил отправку очередной партии нефтепродуктов из ...

В мире

Прокурор Тегерана пригрозил казнью участникам беспорядков - ВИДЕО

В мире

СМИ: У ЕС нет стратегии по противодействию возможного захвата США Гренландии

Иран заявил о раскрытии личности 600 человек, связанных с «Моссад»

СМИ: в Британии в 2025 году продали рекордное количество Библий

В Иране предотвратили проникновение в страну курдских боевиков

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Пенсия Байдена стала рекордной в истории экс-президентов США

Зеленский: Появился новый шанс закончить конфликт в Украине

Роналду надел такой же костюм, «как у Мадуро» - ВИДЕО

«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса»: Рейд ICE, гибель женщины, протесты и конфликт властей в США - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

В Загатале перевернулся автомобиль, есть погибший

Сегодня, 20:18

СМИ: У ЕС нет стратегии по противодействию возможного захвата США Гренландии

Сегодня, 20:05

Иран заявил о раскрытии личности 600 человек, связанных с «Моссад»

Сегодня, 19:55

СМИ: в Британии в 2025 году продали рекордное количество Библий

Сегодня, 19:47

В Иране предотвратили проникновение в страну курдских боевиков

Сегодня, 19:35

В Шамахы произошло землетрясение магнитудой 3,8

Сегодня, 19:21

Завершился международный турнир по горнолыжному спорту Azerbaijan Open - ФОТО

Сегодня, 19:12

Отменены рейсы между Тегераном и Ереваном

Сегодня, 18:52

Через Азербайджан в Армению будет отправлено 1 тыс. тонн российского сахара

Сегодня, 18:45

Синоптики предупредили метеочувствительных людей

Сегодня, 18:38

Состояние зданий «Qobu Park 1–2» вызывает опасения? – комментарий Госкомитета - ВИДЕО

Сегодня, 18:27

На ряде дорог Азербайджана ожидается ухудшение видимости

Сегодня, 18:12

Оползень в Себу: число погибших достигло четырёх, под завалами могут быть десятки людей

Сегодня, 18:00

Полиция Азербайджана за сутки разыскала пять пропавших без вести человек

Сегодня, 17:50

Сирия объявила о прекращении операции в Алеппо - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:38

Нетаньяху надеется сократить зависимость Израиля от военной помощи США

Сегодня, 17:33

Французский футболист погиб при попытке сделать селфи

Сегодня, 17:30

Судоходство в Дарданеллах частично приостановили

Сегодня, 17:18

Синоптики объявили желтое и оранжевое предупреждение из-за сильного ветра

Сегодня, 17:07

Пакистанские силовики ликвидировали 11 террористов

Сегодня, 17:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43