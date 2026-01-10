Оползень в Себу: число погибших достигло четырёх, под завалами могут быть десятки людей

Число погибших после схода оползня на мусорном полигоне в городе Себу в центральной части Филиппин, где третий день продолжаются поисково-спасательные работы, выросло до четырех.

Об этом сообщило издание Manila Bulletin.

По информации издания, под завалами могут все еще находиться около 30 человек. Мэр Себу Нестор Арчиваль отметил, что спасатели обнаружили возможные признаки жизни в нескольких местах обвала, поэтому требуется "продолжение разбора завалов".

Оползень на мусорном полигоне произошел 8 января в городе Себу. На тот момент сообщалось как минимум об 1 погибшем и 38 пропавших без вести. Экстренные службы начали круглосуточную поисково-спасательную операцию, в которой задействованы более 300 человек. В результате под завалами были найдены живыми 12 человек, которые впоследствии были госпитализированы.

Источник: ТАСС