Состояние зданий «Qobu Park 1–2» вызывает опасения? – комментарий Госкомитета - ВИДЕО

В жилом массиве «Qobu Park 1–2», построенном для вынужденных переселенцев, распространяются утверждения о неудовлетворительном состоянии зданий.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом на своей странице в Facebook написала общественный активист Гюльнар Насибли.

«В первые годы после строительства эти здания были одинаковой высоты, аккуратные и гармонично выстроенные — настоящая “аллея красоты”. Сегодня же из-за того, что каждое из них наклонилось в разную сторону, их пришлось соединять между собой металлическими конструкциями. Однако и металл уже не выдерживает», — отмечается в публикации.

Комментируя это утверждение, в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев заявили, что ранее в ходе аналогичных случаев по результатам технических осмотров и инженерных проверок, проведенных подрядной компанией и соответствующими структурами, каких-либо проблем, связанных с прочностью и безопасностью зданий, выявлено не было.

В ведомстве подчеркнули, что техническое состояние комплекса находится под постоянным контролем подрядчика. В рамках мониторинга регулярно проводятся оценки, и при необходимости принимаются превентивные меры.