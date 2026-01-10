Сирия объявила о прекращении операции в Алеппо - ОБНОВЛЕНО
Армия Сирии объявила о прекращении всех военных операций в курдском квартале Шейх-Максуд в городе Алеппо.
Об этом агентству SANAсообщили в управлении операций сирийской армии.
Начиная с 15:00 по местному времени оставшиеся бойцы курдских формирований «Сирийских демократических сил» (СДС) будут вывезены в город Эт-Табка в провинции Ракка, они будут обезоружены.
23 декабря сообщалось, что сирийские власти приостановили занятия в учебных заведениях и работу государственных учреждений в Алеппо из-за столкновений между правительственной армией и вооруженными формированиями курдов.
13:06
Армия Сирии завершила операцию в курдском квартале Шейх-Максуд в Алеппо.
Об этом агентству SANA сообщили в управлении операций сирийской армии.
«Объявляем о полном завершении прочесывания в районе Шейх-Максуд в Алеппо», — говорится в заявлении.