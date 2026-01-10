Сирия объявила о прекращении операции в Алеппо - ОБНОВЛЕНО

Армия Сирии объявила о прекращении всех военных операций в курдском квартале Шейх-Максуд в городе Алеппо.

Об этом агентству SANAсообщили в управлении операций сирийской армии.

Начиная с 15:00 по местному времени оставшиеся бойцы курдских формирований «Сирийских демократических сил» (СДС) будут вывезены в город Эт-Табка в провинции Ракка, они будут обезоружены.

23 декабря сообщалось, что сирийские власти приостановили занятия в учебных заведениях и работу государственных учреждений в Алеппо из-за столкновений между правительственной армией и вооруженными формированиями курдов.

