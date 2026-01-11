 Сегодня – Всемирный день заповедников и национальных парков | 1news.az | Новости
Сегодня – Всемирный день заповедников и национальных парков

First News Media10:00 - Сегодня
11 января – Всемирный день заповедников и национальных парков.

Так, 11 января 1917 года был создан первый в мире государственный заповедник – Баргузинский. Он был создан в России на озере Байкал с целью сохранения редких животных. С 1997 года этот календарный день по инициативе Всемирного фонда дикой природы отмечается как Всемирный день заповедников и национальных парков.

Цель проведения этого дня – подчеркнуть важность охраняемых природных территорий, таких как национальные парки и заповедники, для сохранения биоразнообразия, природных экосистем и обеспечения благополучия планеты.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане насчитывается 913 342,17 га охраняемых природных территорий. Из них 12 – национальные парки, 9 – государственные природные заповедники и 24 – государственные природные заказники. В целом, особо охраняемые природные территории составляют 10,55% территории страны, национальные парки в отдельности – 5,3 процента, государственные природные заповедники – 1,19%, а государственные природные заказники – 4,05%.

Создание особо охраняемых природных территорий в Азербайджане началось в 1910 году. Ботанический заказник «Эльдарская сосна», созданный на площади 3500 га, считается первой особо охраняемой природной территорией в Азербайджане, а также на Южном Кавказе. Первым заповедником стал Гёйгёльский государственный природный заповедник, созданный в 1925 году, а первым национальным парком – Зангезурский национальный парк имени академика Гасана Алиева, созданный в 2003 году. Наконец, 14 июля 2025 года были созданы Илисуинский и Ахар-Бахарский национальные парки.

К особо охраняемым природным территориям относятся Баситчайский, Гарагёльский государственные природные заповедники, Лачинский, Губадлинский, Дашалтинский и Аразбойский государственные природные заказники, расположенные на освобожденных от оккупации территориях. К сожалению, почти за 30 лет оккупации этим природным территориям был нанесен серьезный ущерб. Однако после освобождения наших земель от оккупации начались работы по восстановлению на них особо охраняемых природных территорий.

Отметим, что сегодня во всех национальных парках страны объявлен «День открытых дверей». 11 января желающие могут посетить национальные парки, расположенные в разных регионах Азербайджана, насладиться их захватывающей природой и провести продуктивный день.

Источник: АЗЕРТАДЖ

