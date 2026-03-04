США сообщают об уничтожении всего военно-морского флота США

Центральное командование Вооруженных сил США /CENTCOM/ заявило, что американские силы уничтожили 17 иранских кораблей, потопив весь иранский военно-морской флот.

«Мы продолжаем круглосуточные удары по Ирану, от морского дна до космоса и киберпространства», -- сказал глава CENTCOM Брэд Купер в видео, опубликованном в соцсети X.

«Мы уже поразили почти 2000 целей с более чем 2000 боеприпасами. Мы серьезно подорвали противовоздушную оборону Ирана и уничтожили сотни баллистических ракет, пусковых установок и беспилотников Ирана», -- сказал Б. Купер.

«Мы также потопили иранский военно-морской флот, весь военно-морской флот. На сегодняшний день мы уничтожили 17 иранских кораблей, включая самую боеспособную иранскую подводную лодку, в борту которой теперь пробита дыра», -- сказал он.

В CENTCOM также сообщили, что иранская сторона запустила более 500 баллистических ракет и более 2000 беспилотных летательных аппаратов с начала американо-израильских ударов.

Источник: Синьхуа