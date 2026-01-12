 Погода на вторник: В Баку ожидается мокрый снег, усилится ветер | 1news.az | Новости
Погода на вторник: В Баку ожидается мокрый снег, усилится ветер

Феликс Вишневецкий15:15 - Сегодня
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 13 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако вечером местами возможны кратковременные дожди. В ночь с 13 на 14-е числа осадки могут усилиться в отдельных районах, в некоторых пригородных зонах дождь возможно будет переходить в мокрый снег. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Умеренный северо-западный ветер вечером местами усилится.

Температура воздуха ночью составит +5…+7°C, днём - +7…+11°C. Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 80–90%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако во второй половине дня с северных и западных районов местами начнутся кратковременные осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег. В отдельных местах осадки могут усилиться. Местами возможен туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от −1°C до +4°C, днём — +8…+13°C; в горах ночью −0…−4°C, днём +2…+7°C.

