Президент Ильхам Алиев: На освобожденных территориях ведется подготовка к строительству еще двух крупных водохранилищ

На освобожденных территориях планируется строительство еще двух крупных водохранилищ - Хакаричай и Баргушадчай, уже ведутся подготовительные работы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

«В этом году, наверное, начнутся практические работы», – подчеркнул глава государства.