«Разрыв с лидерами сокращается, и до пьедестала остается совсем немного» - Нурид Шекералиев

Азербайджанский спортсмен Нурид Шекералиев прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы и этапе Кубка мира по ски-альпинизму, проходящих под эгидой International Ski Mountaineering Federation.

Как передает 1news.az, спортсмен отметил, что в данном виде спорта результат во многом зависит от множества факторов на трассе.

«В этом спорте многое может произойти во время гонки: кто-то может упасть, кто-то потерять скорость на трассе.

Поэтому нельзя говорить о каких-то серьёзных недостатках», — сказал он.

По словам Шекералиева, трасса и организация соревнований находятся на высоком уровне, а основной задачей для спортсменов остается совершенствование собственной подготовки.

«Трасса подготовлена отлично. Нам прежде всего нужно продолжать работать над техникой и повышать своё мастерство», — отметил спортсмен.

Говоря о дальнейших целях, он подчеркнул, что команда нацелена на более высокие результаты в ближайшие годы.

«Наши цели, конечно, амбициозные. Уже сейчас можно сказать, что результаты стали лучше — разрыв с лидерами значительно сократился. До призовых мест остаётся совсем немного», — отметил Шекералиев.

По его словам, команда рассчитывает, что уже в ближайшем будущем азербайджанские спортсмены смогут подняться на пьедестал международных соревнований.

«Надеюсь, что если в этом году мы были условно шестыми, то уже в следующем сезоне один-два наших спортсмена смогут попасть в число призёров, и азербайджанский гимн прозвучит за рубежом», — добавил он.