Депутат Вугар Искендеров предложил строить спорткомплексы вместо домов торжеств

В Азербайджане следует сократить количество домов торжеств и строить вместо них спортивные объекты.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров на встрече комитета по делам молодежи и спорта с Министерством молодежи и спорта, Национальным олимпийским комитетом и спортивными федерациями.

Он отметил, что в последние годы интерес к спорту значительно вырос:

«Нам нужно уменьшить число домов торжеств и строить спортивные объекты. В последние годы наблюдается большой приток людей в спорт, что дает свои плоды. Существует необходимость в раннем выявлении талантов в регионах. Порой мы все еще нуждаемся в спортсменах-легионерах, и этот процесс продолжается. Нам следует искать будущих атлетов в отдаленных селах. В районах действуют управления молодежи и спорта, но нам нужно выезжать не только в райцентры, но и в самые дальние села. Работа в селах пока немного отстает, так как в большинстве случаев мы ограничиваемся деятельностью в районных центрах».