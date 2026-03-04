На трассе Баку-Губа перевернулся грузовик, есть пострадавшие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на участке дороги, проходящем через поселок Гаджи Зейналабдин.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. Сообщается, что в аварии есть пострадавшие; они были доставлены в больницу бригадами скорой медицинской помощи, вызванными на место происшествия.

К месту ДТП привлечены спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудники полиции. Приняты меры безопасности, движение транспорта на дороге частично ограничено.

По факту проводится расследование.