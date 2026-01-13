В сети оказались фото прав более чем 3000 водителей - ФОТО

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана приняла меры в отношении лиц, распространявших персональные данные граждан в социальных сетях.

Как передает 1news.az, в ходе мониторинга специалисты СЭБ выявили, что инструкторы по вождению и автошколы опубликовали в Instagram фотографии водительских удостоверений более чем трех тысяч человек. Документы выставлялись в открытый доступ в рекламных целях - для демонстрации успехов учеников.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия создают критические риски: персональные данные могут быть похищены и использованы третьими лицами в преступных целях. В связи с этим администраторам страниц были направлены официальные требования о немедленном удалении контента. На данный момент все незаконно опубликованные документы удалены.

Служба электронной безопасности обращается к гражданам с призывом не делиться фотографиями официальных документов в соцсетях и передавать свои данные только уполномоченным государственным структурам.

Одновременно с этим СЭБ вынесла строгое предупреждение лицам и организациям, занимающимся обучением вождению. Ведомство напомнило, что публикация личных документов граждан является недопустимой и карается в соответствии с законом «О персональных данных».