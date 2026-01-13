 В Лянкяране вынесен приговор водителю, насмерть сбившему брата и сестру | 1news.az | Новости
В Лянкяране вынесен приговор водителю, насмерть сбившему брата и сестру

Фаига Мамедова16:38 - Сегодня
В Лянкяране вынесен приговор водителю, насмерть сбившему брата и сестру

В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Вургуна Гулузаде, обвиняемого в совершении наезда на двоих школьников, приведшего к их гибели.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, на процессе под председательством судьи Айшан Велиевой был зачитан приговор, согласно которому обвиняемый приговорен к 10 годам лишения свободы.

Трагический инцидент произошел 19 сентября прошлого года в селе Шову Лянкяранского района. Вургун Гулузаде за рулем автомобиля марки Mercedes сбил направлявшихся в школу детей - Гюлай Ализаде (2017 г.р.) и ее брата Рамида Алиева (2014 г.р.). Оба школьника были госпитализированы в Центральную районную больницу Лянкярана в тяжелом состоянии, однако спасти их жизни не удалось.

Осужденному было предъявлено обвинение по статье 263-1.4 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения или не имеющим права управления, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

