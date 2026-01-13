 Президент ознакомился с деятельностью горноперерабатывающего комплекса «Демирли» - ФОТО | 1news.az | Новости
Президент ознакомился с деятельностью горноперерабатывающего комплекса «Демирли» - ФОТО

First News Media16:58 - Сегодня
Президент ознакомился с деятельностью горноперерабатывающего комплекса «Демирли» - ФОТО

13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью горноперерабатывающего комплекса «Демирли» в селе Джанйатаг Агдеринского района.

Министр экономики Микаил Джаббаров и президент и генеральный исполнительный директор компании Azerbaijan International Mining Company Limited Рза Везири проинформировали главу государства о комплексе.

Было сообщено, что комплекс включает завод по флотации меди, склад для хранения влажных отходов, электроподстанцию и другие постройки. Комплекс по добыче и производству общей площадью 929 гектаров был реконструирован на основе турецких и германских технологий. В реконструкцию и восстановительные работы было вложено 15,3 миллиона манатов частных инвестиций.

«Демирли» – первый проект в горнодобывающей промышленности, начавший работу на освобожденных территориях Азербайджана. Завод по флотации меди будет перерабатывать руду, добываемую на руднике «Демирли», и производить конечный продукт – медный концентрат. Его годовая производственная мощность составляет 5,6 млн тонн руды.

Медное месторождение «Демирли», находившееся под армянской оккупацией с 1993 года, начиная с 13 мая 2013 года на протяжении почти 10 лет подвергалось незаконной эксплуатации. Из 311 тыс. тонн известных на тот период извлекаемых запасов меди 218 тыс. тонн, или 70 процентов, были добыты незаконным путем.

Начальный период эксплуатации оставшихся запасов охватывает 2025–2030 годы. За этот период планируется экспортировать в Китайскую Народную Республику 85 тыс. тонн меди в виде концентрата на сумму 1,6 млрд манатов. Вместе с тем, прогнозируется увеличение запасов меди на руднике в предстоящие годы. Согласно предварительным данным геологической разведки, здесь имеются около 470 тыс. тонн дополнительных запасов меди. В результате четырехлетней программы геологоразведки и исследований будет уточнен объем извлекаемых запасов меди на месторождении.

На начальном этапе в комплексе обеспечены постоянной работой 980 человек. 260 из них – бывшие вынужденные переселенцы, в том числе граждане, возвратившиеся на освобожденные от оккупации территории. В предстоящие годы планируется довести количество постоянных рабочих мест для граждан, большинство из которых представляют местные общины, до 1250.

Добыча на месторождении ведется операционной компанией Azerbaijan International Mining Company Limited в рамках заключенного в 2024 году между ЗАО AzerGold и американской компанией R.V. Investment Group Services соглашения о разведке, разработке и разделе продукции на ряде рудных месторождений на территории Азербайджана.

Согласно закону, утвержденному Президентом Ильхамом Алиевым в 2024 году, полномочия по представлению государства в рамках соглашения о разделе доли добычи возложены на ЗАО AzerGold.

В рамках проекта реализованы комплексные меры по защите окружающей среды. Проведены оценка первичной ситуации и экологический мониторинг, на основе результатов которых подготовлен документ по Оценке воздействия на окружающую и социальную среду. В ходе реализации проекта с целью снижения пыле- и шумового загрязнения, защиты почвенных и водных ресурсов проводятся соответствующий мониторинг, лабораторные анализы, работы по озеленению, применяются системы рециркуляции воды. После прекращения работ будет обеспечена техническая и биологическая рекультивация территорий.

Реализация этого проекта имеет большое значение с точки зрения обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора в Азербайджане, повышения экспортного потенциала страны, обеспечения рационального и законного использования природных ресурсов на освобожденных от оккупации территориях. В то же время привлечение частных инвестиций вносит значительный вклад в модернизацию и диверсификацию промышленности и горнодобывающей отрасли в регионе, повышение экономической активности, создание новых рабочих мест. Азербайджанское государство приняло очень важные решения для поддержки предпринимательства на освобожденных от оккупации территориях. Стимулирование устойчивого расселения, частных инициатив, привлечение инвестиций и формирование благоприятной деловой среды на этих территориях определены в качестве одной из главных стратегических целей.

Отметим, что юридические и физические лица, осуществляющие деятельность на освобожденных от оккупации территориях, с 1 января 2023 года сроком на 10 лет освобождены от уплаты налога на прибыль, подоходного налога, налога на имущество, землю и упрощенного налога, а также от НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок, сырья и материалов, ввозимых резидентами для осуществления экономической деятельности на данных территориях.

Президент Ильхам Алиев нажал символическую кнопку для взрыва горных пород.

