В Армении освободили из-под домашнего ареста племянника Гарегина II

Суд в Армении отменил домашний арест епископу Мкртычу Прошяну – в отношении предстоятеля Арагацотнской епархии ААЦ избраны административный надзор и подписку о невыезде.

Ему также запрещено общение со священнослужителями епархии и другими фигурантами уголовного дела. Также Прошян не может посещать резиденцию епархии.

15 октября 2025 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме епископа, после чего он был задержан. Помимо епископа, в полицейские участки были доставлены священники Арагацотнской епархии. Позже троих арестовали - Прошяна, настоятеля храма в с. Мугни Гарегина Арсеняна и бухгалтера Наиру Алавердян. Им предъявили обвинения, в частности в "принуждении к участию в митингах священников" и "хищении имущества". Позже меру пресечения все троим изменили.

Противостояние между властями Армении и армянской церковью усилилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания католикоса, предусматривающий ключевую роль государства. На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий — архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршак Хачатрян.

Эскалация получила новый импульс 27 ноября, когда в СМИ появилось заявление за подписью группы иерархов ААЦ. Они обвинили Католикоса Гарегина II в попытках замять кощунственный поступок архиепископа Аршака Хачатряна, ссылаясь на появившиеся в сети видеозаписи интимного характера, и заявили, что тем самым патриарх покровительствует кощунству. В тот же день авторы заявления встретились с премьер-министром Пашиняном. Уже 29 ноября 10 подписантов выступили с новым заявлением, призвав католикоса добровольно отречься от престола и обвинив его в произвольном управлении, политическом вмешательстве и других действиях, несовместимых, по их словам, с миссией главы Церкви. 4 января 2026 года премьер Армении Никол Пашинян подписал с 10 мятежными епископами "дорожную карту благоустройства" церкви.

