ЦБ: Эскалация на Ближнем Востоке грозит инфляцией в Армении

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к росту инфляции в Армении на уровне 1,2–1,7%. Об этом заявил председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян на пресс-конференции, сообщает «Арменпресс».

По его словам, армянская экономика не может остаться в стороне от последствий продолжающейся нестабильности в регионе. Среди ключевых факторов риска он выделил возможный рост цен на нефть, удорожание логистики из-за альтернативных маршрутов импорта, а также частичную замену продовольствия, поставляемого из Ирана.

«По нашим оценкам, инфляция может составить около 1,2–1,7%. Мы не утверждаем, что это обязательно произойдет, однако при определенном развитии событий такой сценарий вполне вероятен», — отметил Галстян.

Глава ЦБ подчеркнул, что одним из наиболее существенных каналов воздействия является влияние конфликта на мировую экономику. По его оценке, эскалация повышает риски стагфляции — сочетания экономического спада и роста цен.

«Если глобальная экономическая активность снизится, это неизбежно отразится на экономическом росте Армении. Снижение внешнего спроса повлияет на результаты нашей экономики и может иметь не только экономические, но и психологические последствия. Например, потенциальные туристы могут отказаться от поездок в Армению на фоне негативного информационного фона», — заявил он.

Среди дополнительных рисков Галстян отметил возможные ограничения экспорта армянской продукции на рынки Ближнего Востока из-за логистических сбоев, а также влияние роста цен на энергоносители, которые закладываются в себестоимость товаров.

Вместе с тем глава Центробанка на данном этапе не видит угроз для рынка недвижимости и платежеспособности ипотечных заемщиков.

«Пока таких рисков нет. Однако при затяжном и более масштабном развитии конфликта, например по сирийскому сценарию, негативные последствия могут затронуть и нашу страну, и регион в целом», — подчеркнул он.

Галстян добавил, что регулятор продолжит внимательно отслеживать ситуацию и при необходимости примет меры для минимизации возможных негативных последствий для экономики страны.