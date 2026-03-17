ЦБ: Эскалация на Ближнем Востоке грозит инфляцией в Армении

17:53 - Сегодня
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к росту инфляции в Армении на уровне 1,2–1,7%. Об этом заявил председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян на пресс-конференции, сообщает «Арменпресс».

По его словам, армянская экономика не может остаться в стороне от последствий продолжающейся нестабильности в регионе. Среди ключевых факторов риска он выделил возможный рост цен на нефть, удорожание логистики из-за альтернативных маршрутов импорта, а также частичную замену продовольствия, поставляемого из Ирана.

«По нашим оценкам, инфляция может составить около 1,2–1,7%. Мы не утверждаем, что это обязательно произойдет, однако при определенном развитии событий такой сценарий вполне вероятен», — отметил Галстян.

Глава ЦБ подчеркнул, что одним из наиболее существенных каналов воздействия является влияние конфликта на мировую экономику. По его оценке, эскалация повышает риски стагфляции — сочетания экономического спада и роста цен.

«Если глобальная экономическая активность снизится, это неизбежно отразится на экономическом росте Армении. Снижение внешнего спроса повлияет на результаты нашей экономики и может иметь не только экономические, но и психологические последствия. Например, потенциальные туристы могут отказаться от поездок в Армению на фоне негативного информационного фона», — заявил он.

Среди дополнительных рисков Галстян отметил возможные ограничения экспорта армянской продукции на рынки Ближнего Востока из-за логистических сбоев, а также влияние роста цен на энергоносители, которые закладываются в себестоимость товаров.

Вместе с тем глава Центробанка на данном этапе не видит угроз для рынка недвижимости и платежеспособности ипотечных заемщиков.

«Пока таких рисков нет. Однако при затяжном и более масштабном развитии конфликта, например по сирийскому сценарию, негативные последствия могут затронуть и нашу страну, и регион в целом», — подчеркнул он.

Галстян добавил, что регулятор продолжит внимательно отслеживать ситуацию и при необходимости примет меры для минимизации возможных негативных последствий для экономики страны.

Актуально

Политика

Варшава поблагодарила Баку за поддержку в эвакуации польских дипломатов и ...

Общество

В Агдаме организована новрузская ярмарка - ФОТО

Экономика

Названы топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

В мире

Нетаньяху вслед за ЦАХАЛ заявил о смерти Лариджани - ОБНОВЛЕНО

В мире

Трамп: Макрон «очень скоро» покинет свой пост

Чиновник кабинета Трампа ушел в отставку из‑за войны с Ираном

Макрон: Франция не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива

Нетаньяху: В войне против Ирана еще много сюрпризов

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

В Казахстане завершился референдум по новой Конституции, явка граждан составила 73,24% - ОБНОВЛЕНО

Вдова Али Хаменеи жива - СМИ

Кочарян стал кандидатом в премьер-министры от оппозиции

Нетаньяху заявил, что не выдавал бы Моджтабе Хаменеи «полис страхования жизни»

Последние новости

В Сабирабаде микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали 7 человек - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Трамп: Макрон «очень скоро» покинет свой пост

Сегодня, 20:30

Чиновник кабинета Трампа ушел в отставку из‑за войны с Ираном

Сегодня, 20:09

Вынесен приговор невестке, убившей свекровь 13 ударами ножа

Сегодня, 20:00

Экс-глава Госагентства автодорог Нахчывана обвиняется в присвоении 5,5 млн манатов

Сегодня, 19:50

Для представителей СМИ организован тренинг по охране труда - ФОТО

Сегодня, 19:39

В Баку ученик выпал из окна школы, пытаясь прогулять урок

Сегодня, 19:30

Макрон: Франция не будет участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива

Сегодня, 19:20

Нетаньяху: В войне против Ирана еще много сюрпризов

Сегодня, 19:15

Зеленский в письме ЕК пообещал «отремонтировать поврежденный нефтепровод «Дружбу» за полтора месяца

Сегодня, 19:00

В Агдаме организована новрузская ярмарка - ФОТО

Сегодня, 18:45

Кто он — предприниматель, задолжавший государству 8 млн манатов?

Сегодня, 18:30

Названы топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

Сегодня, 18:20

Избраны послы спорта Азербайджана на 2026 год

Сегодня, 18:05

ЦБ: Эскалация на Ближнем Востоке грозит инфляцией в Армении

Сегодня, 17:53

Нетаньяху вслед за ЦАХАЛ заявил о смерти Лариджани - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:43

В Иране подтвердили ликвидацию генерала КСИР

Сегодня, 17:40

«Nar» объединил более 500 человек в инклюзивном проекте – ФОТО

Сегодня, 17:35

В Баку модернизируют крупный дорожный узел: подробности нового проекта

Сегодня, 17:29

В Баку ограблен магазин – ВИДЕО

Сегодня, 17:17
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня в Азербайджане отмечается İlaxır çərşənbə - последний из четырех предпраздничных вторников в ожидании Новруза. По народным поверьям, именно вСегодня, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28