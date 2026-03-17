В Джалилабаде произошло ДТП со смертельным исходом

В Джалилабаде произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на территории города Джалилабад.

Столкнулись автомобиль марки Kia Rio, за рулем которого находился Сабран Алиев, и транспортное средство марки Changan под управлением Кямрана Гулиева. В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в Джалилабадскую центральную районную больницу. Находившийся в автомобиле Changan пассажир Хаял Баширов (1991 года рождения) скончался.

По факту проводится расследование.

Как сообщили в Джалилабадской центральной районной больнице, 17 марта около 01:00 трое мужчин, пострадавших в результате ДТП, были доставлены в отделение скорой медицинской помощи. Им был поставлен диагноз: множественные травмы различных частей тела.

«Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия и усилия врачей, около 02:00 была зафиксирована биологическая смерть мужчины, 1991 года рождения. Другим пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, после чего их выписали на амбулаторное лечение», - отметили в медучреждении.