В Баку обновляются автобусы еще на одном маршруте

Обновляется часть автобусов маршрута №202, соединяющего поселок Баладжары со станциями метро «Azadlıq prospekti», «Gənclik» и «Nəriman Nərimanov».

С 18 марта для пассажиров будут введены в эксплуатацию 11 современных автобусов большой вместимости марки «Yutong» с технологией CNG - таким образом, все автобусы на маршруте станут экологически чистым транспортом, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

В целом 15 автобусов будут курсировать с интервалом 8 минут.

Оплата в автобусах производится безналично - стоимость проезда составляет 0,60 AZN.