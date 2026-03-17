Варшава поблагодарила Баку за поддержку в эвакуации польских дипломатов и граждан из Ирана

Вице-премьер, глава МИД Польши Радослав Сикорский и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня в телефонном разговоре подчеркнули, что продолжающаяся война на Ближнем Востоке создает серьезные угрозы безопасности на региональном и глобальном уровнях.

Об этом сообщает МИД АР.

Министры отметили важность деэскалации и возобновления переговорного процесса.

Польский министр решительно осудил атаки беспилотников, осуществленные Ираном против нашей страны, и выразил солидарность с Азербайджаном.

Глава МИД Польши поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную в эвакуации польских дипломатов и граждан с территории Ирана.

В ходе телефонного разговора также было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Польшей имеют широкие перспективы в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также в области альтернативной энергетики. Подчеркнута важность интенсификации взаимных визитов и политического диалога для развития связей.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам региональной и международной безопасности.